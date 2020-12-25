"Это стиль моей работы" - Лукашенко объяснил, почему посещает больницы с коронавирусными пациентами

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива Городской детской инфекционной клинической больницы Минска объяснил, в связи с чем целью в последнее время посещает ряд медицинских учреждений, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это стиль моей работы на протяжении четверти века. Уборочная, посевная кампания - и я у крестьян. Есть проблемы в зоне промышленности - я туда. Надо что-то продать - я за границу. И так далее. Сегодня самая большая проблема для нашего общества (назовем это проблемой) - это болезнь наших людей, как и во всем мире. Слава богу, и я не устану это повторять, нас он еще немножко пожалел и жалеет", - сказал Александр Лукашенко.

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