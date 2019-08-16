"Это вопиющая бесхозяйственность и преступление" - Лукашенко пообещал жесткие меры за массовый падеж скота

16 августа, Стародорожский район /Корр. БЕЛТА/. По итогам года в Беларуси разберутся с причинами падежа скота в хозяйства страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, посещая ООО "Шапчицы-агро" во время рабочей поездки в Стародорожский район, передает корреспондент БЕЛТА

Глава государства обратил внимание, что по итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране. "За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие".

Как сообщил помощник Президента Александр Косинец, в прошлом году в Минской области погибло 19,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 102,8 тыс. голов свиней. За первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тыс. голов, свиней - 59,6 тыс. "То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% - свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу", - отметил он.

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