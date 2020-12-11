"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС

11 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Из-за сложной эпидемической ситуации переговоры лидеров стран Евразийского экономического союза прошли онлайн. Если бы президенты условились о встрече в очном формате, заседание состоялось бы в Минске, поскольку Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС.

В открытой части саммита, помимо глав государств - членов ЕАЭС, приняли участие почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Молдовы Игорь Додон (страна имеет статус наблюдателя при союзе). На встречу также были приглашены Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кубы Мигель Диас-Канель - этим странам во время заседания был предоставлен статус государства-наблюдателя.

Этим саммитом завершилось председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Республика сразу обозначила в своей программе амбициозные цели: всемерное укрепление союза, гармоничное развитие экономик его стран и повышение благосостояния граждан. "Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

По словам Президента, особенно это актуально в этом году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира.

"Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил глава государства. Читать далее

Во время заседания глава государства заявил, что необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран.

"Позитивно оцениваю деятельность комиссии по формированию сбалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего союза. Вместе с тем считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран", - подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Президент отметил, что в этом году в ЕАЭС была заметно активизирована работа по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий. "Но этого недостаточно", - убежден он.

Беларусь во время своего председательства также инициировала работу по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного, констатировал глава государства. "О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в Суд ЕАЭС по спорным вопросам?" - спросил белорусский лидер. Читать далее

Александр Лукашенко добавил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства удалось выполнить в силу объективных обстоятельств. Часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако Президент убежден: совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году. По его словам, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому во время саммита были переданы права страны - председателя в органах союза на 2021 год.

Реагируя на выступление своего российского коллеги, который отметил непростую обстановку в мире, Президент Беларуси пожелал ему терпения в эти времена. "Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев - Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем", - сказал глава государства. Читать далее

Узбекистану же, который получил статус наблюдателя при ЕАЭС, Александр Лукашенко предложил стать полноценным членом союза. "Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена", - сказал белорусский лидер.

Главы государств во время дискуссии обменялись мнениями о перспективах развития интеграции, а также высказались о международной обстановке в сфере экономики.

"Мы видим, что она непростая. Но мы имеем все для того, чтобы достойно выйти из этой непростой ситуации", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги заседания в широком составе.-0-