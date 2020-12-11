"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:00 Посол РБ в КНР Юрий Сенько посетил офис компании Huawei в Минске Общество
15:40 В Лондоне выехавший на тротуар автомобиль сбил пятерых пешеходов В мире
15:33 В Бобруйске правоохранители изъяли 900 пачек табака для кальяна Происшествия
15:30 "Беларуськалий" начал проходку клетевого ствола Дарасинского рудника Экономика
15:29 На кладбище под Пинском нашли снаряды Происшествия
15:23 Молодежные парламенты Беларуси и Узбекистана выйдут на уровень стратегического взаимодействия Общество
15:23 В Минске пятеро молодых людей распространяли наркотик из интернет-магазина Происшествия
15:20 В Ереване задержаны оппозиционеры, пытавшиеся блокировать центральный проспект В мире
15:18 Зимний сезон стартует в горнолыжных центрах Минской области Регионы
15:15 Ананич: белорусы сами будут определять свою судьбу и перспективы развития страны Общество
15:12 Уголовное дело возбуждено по факту распространения личных данных военнослужащих Происшествия
15:06 Новая футбольная площадка появилась в Глубоком Регионы
14:58 ФОТОФАКТ: "Нефритовый ледопад" на реке Хуанхэ Калейдоскоп
14:56 "Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС Президент
14:55 Концепция развития ЕАЭС нацелена на будущее - Президент Кубы Политика
14:45 Найдена женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный контейнер в Витебске Происшествия
14:43 Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Спорт
14:40 В Могилеве за оскорбление милиционера в соцсети возбуждено уголовное дело Происшествия
14:40 Минчанина будут судить за блокирование движения транспорта и насилие над телеоператором Происшествия
14:38 Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия Общество
14:36 БАТЭ сыграет с "Витебском" в четвертьфинале Кубка Беларуси Спорт
14:34 Водитель большегруза пытался ввезти из Украины косметику на $23 тыс. Происшествия
14:32 Российская вакцина "Эпиваккорона" от COVID-19 поступила в гражданский оборот В мире
14:24 Комиссии по содействию занятости Гродненской области помогли в трудоустройстве около 1 тыс. человек Регионы
14:21 В Латвии от COVID-19 умер знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук В мире
14:15 В Карачаево-Черкесии боевик подорвал себя при попытке задержания В мире
14:15 Лукашенко рассчитывает на конструктивное сотрудничество Кубы и Узбекистана со странами ЕАЭС Президент
14:09 В Могилеве завершено расследование убийства мужчины Происшествия
14:09 Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020" Общество
14:06 Могилевчане охотнее становятся донорами иммунной антиковидной плазмы Регионы
Все новости
Все новости
Президент
11 декабря 2020, 14:56

"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС

11 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Из-за сложной эпидемической ситуации переговоры лидеров стран Евразийского экономического союза прошли онлайн. Если бы президенты условились о встрече в очном формате, заседание состоялось бы в Минске, поскольку Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС.

В открытой части саммита, помимо глав государств - членов ЕАЭС, приняли участие почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Молдовы Игорь Додон (страна имеет статус наблюдателя при союзе). На встречу также были приглашены Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Кубы Мигель Диас-Канель - этим странам во время заседания был предоставлен статус государства-наблюдателя.

Этим саммитом завершилось председательство Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Республика сразу обозначила в своей программе амбициозные цели: всемерное укрепление союза, гармоничное развитие экономик его стран и повышение благосостояния граждан. "Они имеют универсальный характер и выгодны всем участникам", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

По словам Президента, особенно это актуально в этом году, который стал настоящим испытанием на прочность здравоохранения, экономик и политических систем всех стран мира.

"Пандемия, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Она на практике убедила даже самых ярых скептиков, что только вместе мы сможем быть сильнее. Одновременно коронавирус также показал истинную цену невыполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил глава государства. Читать далее

Во время заседания глава государства заявил, что необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран.

"Позитивно оцениваю деятельность комиссии по формированию сбалансированного аграрного рынка на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития АПК нашего союза. Вместе с тем считаю, что потенциал союза должен быть задействован не только в целях развития внутреннего рынка, но и для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран", - подчеркнул Александр Лукашенко. Читать далее

Президент отметил, что в этом году в ЕАЭС была заметно активизирована работа по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий. "Но этого недостаточно", - убежден он.

Беларусь во время своего председательства также инициировала работу по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного, констатировал глава государства. "О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в Суд ЕАЭС по спорным вопросам?" - спросил белорусский лидер. Читать далее

Александр Лукашенко добавил, что не все из обозначенного в программе белорусского председательства удалось выполнить в силу объективных обстоятельств. Часть мероприятий потребовала на реализацию значительно больше времени, чем один год. Однако Президент убежден: совместная работа по предложенным направлениям продолжится и в следующем году. По его словам, задачи белорусского председательства, направленные на укрепление и развитие ЕАЭС, во многом созвучны с идеями Казахстана, которому во время саммита были переданы права страны - председателя в органах союза на 2021 год.

Реагируя на выступление своего российского коллеги, который отметил непростую обстановку в мире, Президент Беларуси пожелал ему терпения в эти времена. "Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев - Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем", - сказал глава государства. Читать далее

Узбекистану же, который получил статус наблюдателя при ЕАЭС, Александр Лукашенко предложил стать полноценным членом союза. "Мы уверены, что вы недолго будете наблюдать за нами и в ближайшее время примете решение и станете полноправным членом нашего союза, как вы очень правильно сказали, если это будет выгодно узбекскому народу. Вы знаете, что мы всегда ждем вас в нашем союзе как полноправного члена", - сказал белорусский лидер.

Главы государств во время дискуссии обменялись мнениями о перспективах развития интеграции, а также высказались о международной обстановке в сфере экономики.

"Мы видим, что она непростая. Но мы имеем все для того, чтобы достойно выйти из этой непростой ситуации", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги заседания в широком составе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕАЭС Лукашенко саммиты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Лукашенко рассчитывает на конструктивное сотрудничество Кубы и Узбекистана со странами ЕАЭС
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Фото из архива Лукашенко: Беларусь поддерживает Казахстан в создании стабильного и мощного государства
Лукашенко на саммите ЕАЭС: острие атак из-за пределов нацелено прежде всего на Россию
Александр Лукашенко во время саммита Беларусь настаивает на необходимости усилить полномочия ЕЭК
Александр Лукашенко во время саммита Лукашенко: необходимо использовать потенциал ЕАЭС для продвижения продукции на рынки третьих стран
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!
Топ-новости
Лукашенко: необходимо использовать потенциал ЕАЭС для продвижения продукции на рынки третьих стран
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
Сформирован новый состав правления Белгазпромбанка
До -8°С ожидается в Беларуси 12 декабря
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату процентов по кредитам
Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"
Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2135
Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда
РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси
Масочный режим в Минске может сохраниться в ближайшие несколько месяцев - главный санврач
В Беларуси в январе-сентябре зафиксировано 5 тыс. случаев вишинга
ММЗ получил право участвовать в госзакупках на территории России
Рачков: важно не позволить себя обмануть политиканам, особенно находящимся за границей
Кадлубай: в акции "Наши дети" может поучаствовать каждый
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.