"Этот праздник дорог каждому" - Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт", - говорится в поздравлении.

Особое значение День знаний и начало учебного года имеют для тех, кто идет в первый класс, и их родителей. "Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения", - пожелал глава государства.

Президент выразил убеждение, что педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней. "Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей", - отметил он.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. "Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни", - подытожил белорусский лидер.

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам,

учителям, научно-педагогическим работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник дорог каждому. Он приходит в нашу жизнь с первым звонком, остается с нами навсегда лучшими воспоминаниями о школьном детстве и студенческой юности, пронизан чувством благодарности любимым учителям за приобретенные в этот период знания и опыт.

Сегодня стартует новый учебный год. Самые маленькие граждане Беларуси придут на первый в их жизни урок. Пусть он станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, вдохновляющих успехов и дружеского общения.

Убежден, что педагоги и учащиеся настроены на серьезный и деловой ритм предстоящих учебных будней. Выпускники готовы приложить максимум усилий для достижения высокого результата. Родители полны душевных сил и веры в своих детей.

Желаю всем крепкого здоровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии. Стремитесь к знаниям. Это ключ к успешной, созидательной и интересной жизни.

Александр Лукашенко.-0-