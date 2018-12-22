Ежемесячный лимит на беспошлинные посылки увеличен до 200 евро и 31 кг

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №490 "О таможенном регулировании". Об этом БЕЛТА сообщили в
Указ увеличивает предельно допустимую месячную норму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях с 22 евро и 10 кг до 200 евро и 31 кг (в совокупности) при сохранении разовой нормы одного отправления в размере 22 евро и 10 кг.
Документ дает право магазинам беспошлинной торговли реализовывать товары в Национальном аэропорту Минск при въезде в Беларусь, а также организовывать торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров.
Урегулированы вопросы, отнесенные Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза к компетенции национальных законодательств, а также закреплен принцип справедливости и добросовестности, означающий, что все противоречия и неясности в актах таможенного законодательства толкуются в пользу декларанта (плательщика).
Установлено, что взыскание таможенных платежей не производится, если требование (решение) об их уплате (взыскании) не предъявлено таможенным органом в течение пяти лет со дня наступления срока их уплаты. Предусмотрен ряд упрощений для таможенных представителей, резидентов СЭЗ и Китайско-белорусского индустриального парка.
Указом разрешено перемещение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых для реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности, без предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей с последующей подачей декларации.
Сняты ограничения на ввоз в международных почтовых отправлениях товаров медицинского назначения, пищевой продукции, диетического лечебного питания, необходимых для граждан, страдающих отдельными неизлечимыми заболеваниями.-0-
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