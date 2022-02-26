"Фейк". Лукашенко ответил Макрону на вопрос о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из тем состоявшегося разговора президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В ответ на данный вопрос Президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном - и об обычном оружии речи быть не может", - заявили в пресс-службе.-0-