Фонд Президента выделит Минкультуры деньги на реставрацию Гольшанского и Кревского замков

У стен Кревского замка. Фото из архива

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 5 июня подписал распоряжение, которым утверждено решение совета фонда Президента Беларуси о поддержке культуры и искусства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Министерству культуры в 2020 году из средств фонда будет выделено более Br3 млн. Деньги будут направлены на реставрацию усадебно-паркового ансамбля в деревне Закозель Дрогичинского района, Гольшанского и Кревского замков, костела в Мстиславле, входящего в состав объекта "Бывший коллегиум иезуитов: костел, монастырский корпус с сюжетными росписями в интерьере келий и трапезной (1745-1750)".

Кроме того, средства выделят на пополнение фондов Национальной библиотеки Беларуси комплексом рукописных и печатных книжных памятников.-0-