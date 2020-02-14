"Форма переговоров была своеобразна" - Лукашенко рассказал подробности встречи с Путиным в Сочи

14 февраля, Светлогорск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК рассказал подробности переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начали с седых времен"

По словам главы белорусского государства, форма переговоров была своеобразна. Сначала президенты встретились за завтраком, и в таком формате переговоры продолжались около полутора часов. "Обсудили все, начиная с седых времен", - заявил Александр Лукашенко еще в Сочи по итогам встречи. Сейчас Президент пояснил, что обсуждение началось еще с проблем середины прошлого века, потом стороны затронули современные угрозы в своем регионе и других частях света, в том числе и ситуацию в Украине. "Пострадали наши люди. Война абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная. Этого быть не должно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь - россияне", - раскрыл подробности Александр Лукашенко.

"То, что мы создавали, в одну ночь оказалось чужим"

Затем лидеры затронули сотрудничество в советские годы и вышли на современные проблемы в нефтяной сфере. "Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России. - Прим. БЕЛТА) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также обратил внимание, что Россия стала правопреемницей Советского Союза. Сейчас в стране собрано ядерное оружие, вся зарубежная советская собственность перешла к ней. Другие постсоветские республики от этого ничего не получили. "Все деньги оказались там, и потом нас кинули с советским рублем. Я все это напомнил, - рассказал глава государства. - Мы немало сделали и немало пострадали".

По его мнению, Россия сегодня как правопреемница СССР не должна уходить от обещаний советского правительства. В частности, Президент не понимает, почему Беларуси, которая больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС, не оказывается поддержка. Александр Лукашенко предложил российской стороне поставлять на пострадавшие белорусские территории газ по более низкой цене, чем в другие регионы республики. "Люди еще не могут пользоваться и древесиной, и другими видами топлива в силу этой беды", - пояснил он.

"Я ничего лишнего не хочу"

Переговоры двух лидеров затянулись и потому, что российская делегация не смогла вовремя прилететь в Сочи из-за плохой погоды. Однако ее отсутствие не помешало продолжить встречу.

В расширенном составе обсуждение началось с ситуации, связанной с работой Белорусской атомной станции. Российская сторона сорвала сроки строительства, и Беларусь теперь предлагает снизить для нее ставку по выделенному на это кредиту и отодвинуть сроки его возврата. Есть и другой вариант развития событий: российскому генподрядчику может быть выписан немаленький штраф за нарушения. В Сочи стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к настоящему времени к единому знаменателю так и не пришли.

Следующая часть переговоров была посвящена ценам на газ. "Сейчас все упрекают меня в этих Telegram-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу. Мы в союзе. И не только в Союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе. Мы договорились, что у нас будет торговля товарами и услугами без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий. У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? - спросил Президент. - Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле".-0-