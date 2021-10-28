Форменная одежда и знаки различия учреждены для ветеринарных инспекторов Беларуси

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форменная одежда и знаки различия учреждены для сотрудников Белорусского управления государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте. Это предусмотрено указом №423, который сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Ветеринарные инспекторы выполняют важные государственные задачи: контролируют перемещение животных, кормов и кормовых добавок через государственную границу, реализуют противоэпидемические мероприятия. Наличие форменной одежды cо знаками различия будет визуально подтверждать статус и полномочия ветеринарного инспектора, а также содействовать повышению имиджа белорусской ветеринарной службы на международном уровне.-0-