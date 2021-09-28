Формирование ЦИК и Конституционного суда. Лукашенко рассказал о возможных полномочиях ВНС

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии высказался о возможных полномочиях Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, речь может идти о наделении ВНС функцией формирования состава Центризбиркома. Рассуждая на эту тему, Александр Лукашенко сказал: "Почему бы не отдать на Всебелорусское народное собрание? Пускай Всебелорусское народное собрание, где и Президент, определит, что это за ЦИК".

Также к полномочиям ВНС можно отнести вопрос формирования Конституционного суда, считает глава государства: "Почему не отдать его на Всебелорусское народное собрание? Пусть там утверждают".

Кроме того, ВНС должен нести функции общественного контроля за решениями нового Президента, когда он будет избран. "Он будет понимать: если я чего-то сделаю не так, то даже наверху, во власти меня покритикуют, как минимум - на Всебелорусском народном собрании, и это пойдет в общество. То есть Президент становится не то что более зависим, но более ответственным перед избранниками народа", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Это позволит придерживаться фундаментального принципа сдерживания и противовесов в новой системе политического управления, которая будет прописана в проекте Конституции. "Формировать функции, полномочия и само ВНС надо из практики и из той жизни, которая складывается у нас сегодня. Но не тащить туда лишние функции. Ибо мы разрушим существующую систему власти, где у нас президентская республика (она должна остаться)", - заявил белорусский лидер.-0-