ФОТОФАКТ: Лукашенко в Добруше подарили фарфоровый чайный сервиз

4 февраля, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко получил в подарок в Добруше чайный фарфоровый сервиз и вазу "Дворцовую", передает корреспондент БЕЛТА.

Корзину с сервизом главе государства вручили на Добрушском фарфоровом заводе. Изначально Президент не планировал посещать это предприятие, однако там все равно решили подготовиться к визиту и собрали для него подарочный набор. Правда, по всей видимости, порядок навести не успели, за что их и раскритиковал Александр Лукашенко. "Порядок на заводе надо поддерживать всегда. Здесь работает больше тысячи человек. Да, сегодня, может быть, можно потерпеть и такие полы, но завтра надо смотреть, как довести до ума цех. В общем надо провести хороший текущий ремонт", - отметил глава государства.

Подарочный сервиз и вазу он пообещал разместить во Дворце Независимости. "Будет народ дивиться теперь. Там все подарки", - сказал Президент.

Александр Лукашенко посетил основной заводской корпус, где ознакомился с технологией производства и ассортиментом выпускаемой продукции. Генеральный директор завода Александр Винокуров рассказал Президенту об истории завода, особенностях производства и планах по модернизации оборудования.

Глава государства выразил уверенность, что продукция завода всегда будет востребована, а значит, предприятие надо поддержать. "Просто надо защитить свой рынок. Это производство всегда надо будет. Поэтому нужно вернуться к этому заводу и навести в течение этого года порядок. Чтобы было так, как в Европе. На это немного денег надо", - добавил он.

Как сообщалось, в Добруше глава государства посетил бумажную фабрику "Герой труда". Он ознакомился с тем, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект законсервирован. Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы.

"К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать", - заявил журналистам Александр Лукашенко по итогам посещения предприятия.

Президент также ответил на вопросы, которые касались белорусско-американских отношений в связи с прошедшим недавно визитом Госсекретаря США Майклом Помпео, предстоящей встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

Журналистов также интересовали подробности резонансных задержаний в сахарной промышленности страны и ситуация вокруг распространения в мире нового коронавируса.-0-