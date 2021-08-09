ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте - Лукашенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Об этом сообщил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Многое мы у вас берем, кое-чему вы научились у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы сотрудничаем, учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу. Материально в основном ФСБ нам помогает, никогда ни в чем не отказывают. Ну и мы, конечно, если у нас есть возможность, а она есть. У нас прямой контакт с Президентом Путиным по обмену информацией - из рук в руки. Человек везет письмо - отдает прямо в руки. И в этой связи ФСБ и ведомство Нарышкина (Служба внешней разведки РФ. - Прим. БЕЛТА) прямо мне в глаза говорят о высоком профессионализме наших спецслужб, и не только Комитета госбезопасности. И благодарят за помощь и поддержку".

Глава государства отметил, что ФСБ и КГБ не могут разобщенно действовать по многим направлениям.

"Что касается Комитета госбезопасности, я тоже об этом говорил. Знаете, мы в плане прошлого года до выборов, даже в 2019 году, не просто прошлепали некоторые вопросы. Мы просто им не придали никакого значения и внимания не уделяли. Почему? Потому что казалось - ну как? В Беларуси нет той основы, чтобы произошло то, что произошло в августе. Ее действительно не было. Но все оказалось в элементарном. И, конечно, основой этого были затуманенные этой пандемией мозги. COVID был главнейшей причиной всего, что случилось. Закрытые границы и прочее. Некоторые остались без работы, особенно которые в Польшу возили топливо, а в Бресте и Гродно их было немало. Ну и здесь, в Минске, много было. Поэтому я виню в этом и себя, и Комитет госбезопасности. Тут мы были не на высоте", - подчеркнул он.

Вместе с тем Александр Лукашенко вспомнил блестящие операции, проведенные в последнее время КГБ. В том числе по раскрытию нападения на медиаперсон в Беларуси. "Возьмите акцию против российской базы. Мы же ее изначально вели от начала до конца. И потом еще стоял вопрос: впускать их или не впускать. А нет, пусть идут туда, пусть попробуют взорвать. Но сейчас не отвертишься. Показывают, что принесли, какую взрывчатку, где хотели взорвать. Всех взяли. И не просто на дальних подступах, а в момент совершения теракта. Так что молодцы, работают неплохо. Есть чему поучиться", - добавил белорусский лидер.-0-