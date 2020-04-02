Геннадий Ласута освобожден от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор внутренней службы Геннадий Ласута освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ №115 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Геннадий Ласута уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по болезни с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.-0-