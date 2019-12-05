"Геополитическая борьба и торговые войны" - Лукашенко предупредил новый парламент о непростом периоде

5 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Срок полномочий нового белорусского парламента пришелся на непростой период. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, задача нового парламента - сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.
"Период будет непростой. Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жесткое лоббирование странами своей экономической выгоды (вы видите это и по взаимоотношениям с нашим старшим братом), торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь", - заявил Александр Лукашенко.
С другой стороны, все это является двигателем прогресса, заставляет искать новые резервы экономического роста, отметил Президент. "Создавать экономическую систему, которая минимально зависит от рынка углеводородного сырья и других конъюнктурных товаров, - добавил он. - Это мы, кстати, начали делать: Парк высоких технологий и другие направления".-0-