Геополитика, отношения с Россией и выборы - подробности закрытой встречи Лукашенко с активом Минской области

Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области. Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня встретился в Солигорске с активом Минской области. В передаче "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" показали фрагменты выступления Президента на закрытой части мероприятия, сообщает БЕЛТА.

В частности, глава государства затронул тему геополитики, прокомментировав противостояние между США и Китаем и конфликты в различных регионах планеты. Особое внимание он уделил месту Беларуси в системе международных отношений.

"Идет очень серьезная борьба за передел мира" - Лукашенко высказался о противостоянии между США и КНР Александр Лукашенко констатировал, что американцы начали терять позиции. Глава государства признался, что иногда симпатизирует Президенту США Дональду Трампу, но не может согласиться с тем, что тот открыл все фронты и воюет со всем миром.

Президент обратил внимание: сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет Президентом в Беларуси (хоть и он очень важен), а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. "Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй", - заявил Александр Лукашенко.

Также глава государства высказался о ситуации в Беларуси в контексте избирательной кампании. По его словам, предпринимаются попытки расшатать обстановку в стране, поэтому власть предпринимает упреждающие шаги. "Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск", - обратил внимание глава государства.

Общаясь с чиновниками, он также предупредил их, что не намерен прекращать борьбу с коррупцией в стране.-0-

Лукашенко чиновникам: если вы хотите брать взятки - за меня не голосуйте "Если кто-то нацелен на то, чтобы что-то продавать дешевле, получать откаты и взятки, мужики, не со мной. Вы за меня и не голосуйте. Я не могу спустя четверть века перечеркнуть борьбу с коррупцией, с которой я начинал, будучи в парламенте председателем комиссии по борьбе с коррупцией.", - подчеркнул Александр Лукашенко.