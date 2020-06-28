Геополитика, отношения с Россией и выборы - подробности закрытой встречи Лукашенко с активом Минской области

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня встретился в Солигорске с активом Минской области. В передаче "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" показали фрагменты выступления Президента на закрытой части мероприятия, сообщает БЕЛТА.
В частности, глава государства затронул тему геополитики, прокомментировав противостояние между США и Китаем и конфликты в различных регионах планеты. Особое внимание он уделил месту Беларуси в системе международных отношений.
Президент обратил внимание: сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет Президентом в Беларуси (хоть и он очень важен), а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. "Если мы сделаем хоть один неосторожный шаг, мы рухнем под обломками противоречий, конфликтов и империй", - заявил Александр Лукашенко.
Также глава государства высказался о ситуации в Беларуси в контексте избирательной кампании. По его словам, предпринимаются попытки расшатать обстановку в стране, поэтому власть предпринимает упреждающие шаги. "Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы уже бушевал и Солигорск", - обратил внимание глава государства.
Общаясь с чиновниками, он также предупредил их, что не намерен прекращать борьбу с коррупцией в стране.-0-