Глава автономии "Белорусы Москвы" награждена медалью Франциска Скорины

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина награждена медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Этой государственной награды Алла Тужилкина удостоена за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, популяризацию белорусского культурного наследия в России", - отметили в пресс-службе.-0-