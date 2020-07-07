Главное в цитатах: Лукашенко о переменах, бизнесе, строительстве в Минске и переходе на "цифру"

Выступает Александр Лукашенко
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля встретился с активом города Минска. Глава государства отметил достижения в развитии столицы, вспомнив, с чего пришлось начинать в лихие 90-е, очертил градостроительные ориентиры, высказался насчет жилищной политики, поддержки бизнеса, пандемии, цифровизации и не только. Самое интересное и важное - в подборке цитат главы государства:
"Ни в коем случае нельзя допустить перенаселения Минска. Ко мне часто приходят (я очень жестко контролирую вопрос земель сельхозназначения). За первую кольцевую дорогу - ни шагу! Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги. Если кто-то думает, что мы парки и зеленую зону начнем подрезать и там что-то строить, этого не будет. Это достояние людей".
"Вы помните стадион наш "Динамо" (наша национальная гордость), что там творилось (в 90-е. - Прим. БЕЛТА), вы знаете. А Чижовка нынешняя… Это уже имя нарицательное было. Этим названием детей пугали тогда. Считалось, и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал, зайти туда страшно было. Ну а нынешняя Чижовка - вы ее видите и можете, люди постарше, сравнить. То же самое Лошица, Уручье, Красный Бор... На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны".
"Задача Минска - возобновить все экономические связи после открытия границ после пандемии и восстановить экспортный потенциал как минимум на уровне прошлого года. То, что мы сегодня падаем, - это наша беда, а не наша вина. Мы ничего не закрывали, но кругом все закрыто пока".
"Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно".
"Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов. Мы, как и многие развитые государства - США, европейские страны, Израиль, лечим иностранцев. Это говорит о том, что наше здравоохранение в большинстве своем продвинуто и востребовано".
"У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить. И реформа - это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство".
"Одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, - это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".
"Дисциплина исполнительская и технологическая. Да, в последние полгода - год мы на это обратили внимание и начали исправляться. Не будет качества - погибнем. Потому что качество - основа экспорта. А без экспорта страна жить не сможет, не будет валюты".
"Цифру" надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей".
"Нам удалось немножко сбить цены, прежде всего там, где люди стоят в очереди. И этот процесс мы будем усиливать. Для нас главное - цена квадратного метра. Будем усиливать и строительство арендного жилья… Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья".
"Надо аккуратнее сегодня быть и с иностранными инвесторами. Надо поддерживать своих, насколько мы на это способны. И поддерживать будем своих бизнесменов… Вы (бизнес. - Прим. БЕЛТА) должны сами вкладываться. Если хотите, что-то толковое предлагаете и это нам нужно, мы будем с вами сотрудничать".
"Только в последнее время мы бросили взгляд на регионы. Появилась такая возможность. Программа развития опорных городов, сельских поселений, трилогия Года малой родины, отдаем долг селу, районам. Сегодня там наибольшее отставание, и надо обеспечить равномерное развитие страны".
"Коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живем и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину".
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