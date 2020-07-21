Главное в цитатах - Лукашенко о Полесье, Чернобыле, народной политике и опасном моменте

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июля побывал в Гомеле. В президентской программе уже традиционно для таких региональных поездок была встреча с активом Гомельской области.
Затем Президент принял участие в открытии Гомельской центральной городской поликлиники - объекта, сдачи которого очень ждали в областном центре. Поэтому на его открытие, узнав, что приедет Президент, собрались несколько сотен горожан. Александр Лукашенко ознакомился с оснащением поликлиники и довольно продолжительное время уделил общению с гомельчанами, которые озвучили свои предложения по дальнейшему развитию городской инфраструктуры.
Все самое важно и интересное - в цитатах главы государства:
"Один из важнейших участков моей президентской работы - возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая".
"Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена… Где-то на ощупь, где-то исходя из того небольшого опыта, который у меня был, но я для себя принял решение, что этот процветающий и красивейший уголок не только Беларуси, но и Европы, нашей планеты, должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы".
"Мы смотрели на развитие своего - своей экономики, промышленности, давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (мы ее по-научному называем социально ориентированной) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было".
"Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное. Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать. Нет никакого страха, нет никакой катастрофы, но негодяи должны знать, что мы будем всегда суверенны и независимы и жить на этой земле вместе со своими детьми".
"Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня - небо и земля. Хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг БМЗ, Мозырского НПЗ, "Гомсельмаша", других крупных ваших заводов крутились сотни жуликов".
"Наши люди умеют делать все. Надо какое-то время и побольше дисциплины и ответственности".
"Их (медработников. - Прим. БЕЛТА) надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях - без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить людей. Это подвиг".
"Посмотрели недавно на медицинские показатели по Гомельской области и сравнили с европейскими. Не хуже, чем у европейцев. И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы".
"Это то, на что способна государственная медицина (о хорошем оснащении поликлиники в Гомеле. - Прим. БЕЛТА). В частной, если есть, то бешеные деньги за это заплатишь. И не пойдешь туда на реабилитацию. Даже после ковида в санаторий мы отправляем, и они (пациенты. - Прим. БЕЛТА) благодарны".
Фото Максима Гучека, Андрея Стасевича, Сергея Холодилина