Главное в цитатах: Лукашенко о примере другим при пандемии, зарплатах у частников и планах на будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля в Минске посетил ЗАО "Атлант", которое занимается производством бытовой техники, прежде всего холодильников и стиральных машин. В летний период, когда на рынке пиковый спрос на продукцию, к работе привлекают и сотни бойцов студотрядов. Глава государства давно собирался на предприятие, где буквально в начале года сменился руководитель. Поводов было несколько, но главный - посмотреть, как "Атлант" работает в период пандемии, когда закупать комплектующие, торговать продукцией стало значительно труднее. Основное из сказанного главой государства в подборке цитат:

"Яркий тому пример - "Атлант", что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты и ими надо воспользоваться… За это - молодцы! Сделали то, что должны были сделать все. И это пример для других… Мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя".

"Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. В апреле, мае и июне также высокие показатели. Почему? Потому что когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, "скукорежился", мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы".

"Прошу реализовать, чтобы взяли на контроль. Я думал о зарплате, как будем двигаться дальше. Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, "Атлант", МАЗ, БЕЛАЗ, которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху - самая высокая, десятое - пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам и подчиненным специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает "свободным от всего".

"Для нас очень важным, одним из основных направлений на пятилетку будет импортозамещение. С нашей стороны мы можем гарантировать (подумаем, как это сделать) защиту потребительского рынка внутри… Надо по импортозамещению двигаться всем предприятиям. Но "Атланту", МАЗу, БЕЛАЗу, МТЗ - это флагманы - они обязательно по два новых типа продукции должны производить".

"Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень - государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий… Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать".

"Реформы в Беларуси, о которых сейчас много говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать. Мы будем совершенствовать то, что у нас есть. И в этом суть будет реформ в Беларуси".

"Я очень преданный своему государству и народу человек. Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины были с нашего завода "Атлант", очень горжусь этой продукцией и давно, несколько десятков лет, знаком с ней".

Фото Николая Петрова и Андрея Стасевича