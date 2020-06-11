Главное в цитатах: Лукашенко о работе следователей, арендном жилье и второй волне коронавируса

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня провел три рабочие встречи.

Первая - с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Речь шла о показателях преступности (она снизилась в целом примерно на 13%, но растет доля преступлений в сфере высоких технологий) и расследовании наиболее крупных и резонансных уголовных дел.

Кроме того, одна из тем встречи - организация деятельности Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Добро на создание института Александр Лукашенко дал, ожидается указ.

Вот что сказал Президент в связи с этим:

"От следствия требуется больше качества, знаний. Потому что преступность перемещается в сферу высоких технологий. Оперативность очень нужна"

Второе мероприятие - доклад по проекту правительственного постановления "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья". В числе участников - вице-премьеры Игорь Петришенко и Владимир Кухарев, министры образования и здравоохранения Игорь Карпенко и Владимир Караник, замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Глава государства сделал ряд важных заявлений:

"Вопрос касается предоставления арендного жилья работникам социальной сферы. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, - развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно"

"Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры"

"Эффект должен быть один: люди должны закрепляться по месту жительства, жить и работать в своей стране, и работать эффективно"

Президент полностью одобрил подходы правительства, соответствующее постановление вступит в силу в ближайшие дни - в Беларуси расширят перечень категорий граждан из числа работников социальной сферы, имеющих первоочередное право на получение арендного жилья.

В конце встречи министр здравоохранения Владимир Караник остался для личного доклада главе государства по эпидситуации. Акцент в этот раз был сделан на готовности страны к возможной второй волне пандемии:

"Да, пока не совсем это ясно, понятно и прочее. Но если вторая волна, то наш путь - это абсолютно тот путь, которым должны были идти все государства"

Владимир Караник позже подробно рассказал журналистам, чем оправдал себя выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом, что позволило эффективно спасать людей и за счет чего отечественные медики смогут во всеоружии встретить вторую волну (если она вообще придет). Кстати, напомнил и том, что расслабляться пока рано - продолжаем мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование.-0-