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19 июня 2020, 17:10

Главное в цитатах: Лукашенко о суверенитете, банках, поддержке людей и отношениях с Россией

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Мероприятие сначала планировалось в узком составе в формате доклада, лишь с пятью приглашенными участниками, но по поручению Президента выросло до масштабов совещания. Во Дворец Независимости дополнительно прибыли вице-премьеры, некоторые из руководителей регионов, главы МИД и МАРТ.

В самом начале совещания глава государства высказался, как сам отметил, на злобу дня:

"Сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране"

"Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси"

"Я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как Президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило"

Напомнил Президент и о "каруселях", которые некоторые политические силы используют для создания видимости массовости своих акций:

"Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, "карусели", которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко. Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности".

И обратился к родителям молодых людей, которых эти же политические силы просто используют в своих интересах:

"Посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть. Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут"

По основной теме совещания Александр Лукашенко высказался о ситуации в экономике, прежде всего о необходимости в текущей ситуации поддержать людей и предприятия с "живыми" контрактами, дал ряд поручений по работе банковского сектора:

"Сегодня главная проблема даже не в этих каруселях, сигналах и тех, кто там в цепочку пытается выстраиваться, что-то демонстрируя. Главное - не в этом. Главное - в экономике. Да, нет катастрофы в экономике, но есть определенные проблемы, связанные с тем, что мир закрылся. И еще экономика в мире не раскрутилась"

"Нам надо собраться и жить в тех условиях, в которых мы находимся. Если в Нацбанке и отдельные члены Правительства этого не понимают, значит, готовьтесь на выход. Другого не дано. Надо сконцентрироваться. Все ресурсы объединить. Во-первых, чтобы помочь людям"

"Я не призываю вкладывать деньги в предприятия, которые сегодня работают на склад. Мы им дадим деньги, они закупят комплектующие и прочее, произведут технику и поставят на склад. Нам это не надо. У нас сегодня есть много живых контрактов - и у частных, и у государственных. Тут делить не надо, везде люди".

"Забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года"

"Текущие трудности мы, конечно же, решим. Это я гарантирую. Но со следующего года нам надо прирастать среднемировыми темпами"

"Ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Пусть не по меркам черного дня, но определенные меры поддержки должны быть. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики"

"Посмотрите по ставке рефинансирования. Все страны ее активно снижают, пытаясь оживить свою экономику. Индекс потребительских цен у нас в параметрах прогноза социально-экономического развития, поэтому стоимость банковского кредита надо уменьшать активнее. Жду решений Правительства и Нацбанка, не затягивая, до конца июня"

Рабочий день Президента также был наполнен тематикой белорусско-российского сотрудничества. Сначала - телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным (обсуждали пандемию, присутствие белорусского лидера на параде в Москве и вопросы экономики), после чего последовала уже личная встреча с прибывшим в Беларусь российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров и Александр Лукашенко
Сергей Лавров и Александр Лукашенко

"Если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится. Я с ним (Владимиром Путиным. - Прим. БЕЛТА) абсолютно согласен"

"У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда"

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы"

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