Главное в цитатах: Лукашенко о ЦТ, зарплатах в образовании, общежитиях и дистанционке

Александр Лукашенко во время встречи
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июня провел встречу с педагогическим активом страны. В мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек из всех регионов.
Глава государства высказался о развитии образования, роли педагогов в жизни общества, рассказал, как важно "видеть человека" при приеме в вуз, когда студенты будут полностью обеспечены местами в общежитиях, а у преподавателей вырастет зарплата. Традиционно публикуем самые важные и интересные цитаты из президентского выступления:
"Нам, молодой Беларуси, со всех сторон начали подкидывать различные идеи радикального реформирования системы образования. Те, кто постарше, помнят, как было. Уверен, если бы пошли на это, сегодня бы плелись в числе отстающих, потеряли бы и школу, и традиции, и людей"
"В последнее время появилось столько мнениеформирующих личностей! Кто хайпует, кто постит в интернете. А вас я считаю действительно мнениеформирующими людьми. Кто, если не преподаватель вуза, политолог, депутат, кто, если не вы, сегодня формирует мнение нашего народа"
"При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только (и не столько, может быть) результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос… Поэтому, взяв лучшее из прошлой системы поступления в вузы, тестирование, которое мы уже прошли (шишки набили), взяв все лучшее, поставлена задача перед Министерством образования к следующей вступительной кампании создать новые правила поступления в вузы"
"Не будем заниматься своими детьми мы - ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную"
"Мы реализуем модель "Университет 3.0". Она представляет собой симбиоз образования, науки и предпринимательства, успешно развивается на базе восьми вузов. И обязательно продолжим внедрять эту модель дальше"
"Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране"
"Сегодня нам надо найти ответ на вопрос, каким мы видим образование будущего. Об этом многие говорят, предлагают новые модели. Часто все сводят банально к информационным технологиям. Я приверженец простой идеи: не сможет ни сейчас, ни в обозримом будущем ни один айтишник, даже самый продвинутый, накормить, обуть и одеть людей"
"Да, современные технологии способны вывести на новый уровень развития и сельское хозяйство, и производство в промышленности. Поэтому я всегда говорю, что обучение IT-специальностям само по себе прогрессивно, но оно должно быть на стыке реальных отраслей. Нам нужны широкопрофильные специалисты, где IT - это естественная компетенция"
"Удивляет, что отдельные лица от политики, которых в свое время государство выучило бесплатно, ратуют только за платную форму обучения. Это значит, что дети из рабочих семей, пусть даже талантливые и умные, просто не смогут себе позволить такую роскошь, как высшее образование... Путь, который выбрали многие страны, разделив общество на элиту и рабочий класс, на тех, кому доступна и недоступна привилегия учиться в университетах, нам не подходит"
"Удаленное обучение не заменит живую лекцию или общение в студенческой группе, занятия, на которых происходит обмен не только знаниями, но и энергией, где молодежь осваивает важнейшие в жизни навыки - коммуникабельность, способность к публичным выступлениям, аргументированному изложению своей точки зрения"