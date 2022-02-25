Главные тренеры, военные, артисты. Госнаград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены 56 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ №71 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в подготовку спортсменов высокого класса, обучение и воспитание подрастающего поколения, отличные творческие и спортивные достижения, заслуги в развитии сельскохозяйственного производства и строительной отрасли, сферы образования, культуры и искусства.

Главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова награждена Орденом Отечества II степени, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Лепарская удостоена ордена Трудовой Славы.

Орден "За службу Родине" III степени присвоен заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Анатолию Долголевцу и начальнику авиации МЧС Тадеушу Курсевичу. Заместитель командира по идеологической работе мотострелковой роты 105-го отдельного механизированного батальона 11-й отдельной механизированной бригады Алексей Харламов награжден орденом "За личное мужество".

Орденом Почета отмечены заслуги старшего тренера национальной команды по инваспорту Геннадия Вишнякова, старшего тренера национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Геннадия Галицкого и главного тренера национальной команды по вольной борьбе Олега Райхлина.

В числе награжденных орденом Франциска Скорины директор учреждения образования "Прозорокская детский сад - средняя школа Глубокского района им. И.Т.Буйницкого" Ольга Гинько, учитель информатики средней школы №4 Дзержинска Светлана Пузиновская и профессор кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки Вадим Яконюк.

Большая группа военнослужащих и сотрудников подразделений по чрезвычайным ситуациям удостоена медалей "За отличие в воинской службе" и "За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Медали "За трудовые заслуги" удостоены представители социальной, спортивной и образовательной сферы, строительной отрасли.

Директор Могилевского областного театра кукол Владимир Андреенко, автор и исполнитель песен, солистка группы Aura Юлия Быкова, заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки Владимир Дулов и главный балетмейстер Молодежного театра эстрады Татьяна Трофимова награждены медалью Франциска Скорины.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженными артистами Беларуси стали ведущий мастер сцены Белорусского государственного академического музыкального театра Ирина Заянчковская, артист драмы - ведущий мастер сцены театра-студии киноактера Национальной киностудии "Беларусьфильм" Вера Полякова-Макей и артист балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Елена Якубец.

Заведующему кафедрой всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Александру Нечухрину и директору Могилевского государственного областного лицея №1 Петру Шилову присвоено почетное звание заслуженного работника образования.

Заслуженными мастерами спорта стали батутисты Владислав Гончаров и Олег Рябцев.-0-