Главный идеолог, местная вертикаль и перестановки в МАРТ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

19 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 августа рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Кунцевича Андрея Михайловича
|- заместителем главы Администрации Президента Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
|Захаренко Василия Алексеевича
|- председателем Белыничского райисполкома;
|Степанова Николая Владимировича
|- председателем Дрибинского райисполкома;
|Ефимчикова Александра Алексеевича
|- председателем Чаусского райисполкома;
|Вежновца Ивана Валерьевича
|- первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
|Константинович Оксаны Валерьевны
|- заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
|Малашко Валерия Анатольевича
|- заместителем председателя Могилевского облисполкома.
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