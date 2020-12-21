Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко

Александр Лукашенко
Новости темы " Кадровые решения Президента"
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Орловского Владимира Николаевича
|- председателем Государственного таможенного комитета;
|Румака Александра Алексеевича
|- Уполномоченным по делам религий и национальностей.
Президент также дал согласие на назначение:
|Дишука Дениса Игоревича
|- председателем Березинского райисполкома;
|Панфилова Юрия Анатольевича
|- главой администрации Октябрьского района г.Витебска;
|Героева Алексея Михайловича
|- главой администрации Железнодорожного района г.Витебска;
|Богдан Елены Леонидовны
|- первым заместителем министра здравоохранения;
|Чередниченко Дмитрия Владимировича
|- заместителем министра здравоохранения;
|Лавриновича Ивана Антоновича
| - заместителем министра труда и социальной защиты;
|Митянского Сергея Витальевича
| - заместителем министра экономики;
|Гриба Михаила Вячеславовича
|- членом Минского горисполкома.-0-
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