Главы районных администраций Минска удостоены медали "За трудовые заслуги" и Благодарности Президента

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил медалью "За трудовые заслуги" руководителей районных администраций Минска. Соответствующий указ №502 глава государства подписал 29 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в общественно-политическую жизнь Минска этой награды удостоены глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий, глава администрации Московского района Татьяна Колядко, глава администрации Заводского района Сергей Масляк и глава администрации Центрального района столицы Дмитрий Петруша.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым Благодарность Президента за плодотворный труд, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность объявлена главе администрации Советского района Минска Сергею Хильману и главе администрации Первомайского района столицы Дмитрию Шашку.-0-