"Глядя на вас, испытываю гордость и самую глубокую признательность" - Лукашенко вручил госнаграды

(Обновлено 12:13)

2 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня государственные награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Глядя на вас, я испытываю гордость и самую глубокую признательность, - подчеркнул глава государства во время церемонии награждения. - Сегодня у всех нас, можно сказать, тройной праздник".

Президент пояснил: "Во-первых, вы удостоены государственных наград за выдающиеся профессиональные достижения, которые прославляют нашу Беларусь, вписывают в ее современную летопись яркие и запоминающиеся страницы".

Во-вторых, особую торжественность встрече придает то, что награждение проходит накануне важнейшего в истории белорусского суверенного государства дня - Дня Независимости.

В-третьих, в 2020 году весь мир отмечает 75-летие Великой Победы во Второй мировой войне. "Мы низко кланяемся всем ветеранам. И хорошо помним, что белорусы - потомки героического советского народа-победителя. В горниле страшнейшей гуманитарной катастрофы мы потеряли треть нашего населения, - напомнил Александр Лукашенко. - В наших детях и внуках, в наших профессиональных успехах - частица бессмертия".

Президент поблагодарил всех награжденных за их труд и отметил: "Вы - те люди, которые формируют мнения в нашей стране. Посмотрел в интернете - много появилось "формирующих мнения". Я пошутил недавно, что они бы разобрались сами в себе и подумали, что о них, кроме родственников, никто не знает, а они якобы формируют мнения".

"Вы - люди, которые формируют мнения и должны это делать ради нашей земли, нашей страны", - выразил убежденность Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко: благодаря сельчанам агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике "Мы очень ценим труд сельчан, их немало в этом зале, - сказал Александр Лукашенко. - Благодаря вашей работе агропромышленная отрасль является системообразующей в экономике страны".