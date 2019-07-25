"Гомсельмаш" всегда был, есть и будет - Лукашенко поручил разработать стратегию развития предприятия

25 июля, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разработать стратегию развития "Гомсельмаша". Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня во время посещения производственного цеха "Новоселки" птицефабрики предприятия "Белоруснефть-Особино", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается "Гомсельмаша", поручение Турчину (первый заместитель премьер-министра. - Прим. БЕЛТА) - подключайте правительство и немедленно разбирайтесь. "Гомсельмаш" всегда был, есть и будет в стране, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам не надо комбайны, ничего не надо и "Гомсельмаш" надо продать. Сегодня мы видим, что это хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим новый комбайн, созданный буквально за год или два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И техника эта нужна. Но надо шевелиться".

Президент подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу: "Собирайтесь и думайте, но чтобы в будущем году мы перестали говорить о "Гомсельмаше" в отрицательном плане".

Как доложил главе государства первый зампредседателя Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, предприятие проходит финансовый аудит, постепенно разгружаются его склады. Сейчас рассматриваются различные концепции развития "Гомсельмаша". "Нам надо будет потом с вами обсудить стратегию развития", - добавил он.

"Нет вопросов, давайте обсудим, - ответил Александр Лукашенко. - Но я вам говорил, что на этом предприятии надо приводить к власти молодежь".-0-

Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота "Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса", - сказал Президент.