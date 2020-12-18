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18 декабря 2020, 18:55

Госнаград удостоены 78 представителей различных сфер деятельности

Фото из архива
Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о награждении государственными наградами 78 представителей различных сфер деятельности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За многолетний плодотворный труд в государственных органах, значительный личный вклад в развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве, последовательное отстаивание интересов Беларуси и реализацию государственной политики ордена Отечества II степени удостоен председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Орденом Отечества III степени награждена председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. Этой награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества.

Ордена, медали и почетные звания также присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения Беларуси 2019 года, усовершенствование налоговой системы республики, сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия, развитие нефтяной, химической и перерабатывающей промышленности, калийной отрасли, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, заслуги в сфере образования, искусства, культуры и спорта.

Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева удостоена ордена Почета, начальник Республиканского отряда специального назначения МЧС Игорь Зарембо и начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Юрий Щетько - ордена "За службу Родине" III степени. Орденом Франциска Скорины награждены профессор кафедры сценической речи, вокала и пластических дисциплин Белорусской государственной академии искусств Виктор Саркисьян и методист отдела краеведения и поисковой работы Областного центра творчества Николай Борисенко.

Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены медали "За отличие в воинской службе", в их числе - заместитель начальника Главного штаба - начальник оперативного управления Главного штаба Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Андрей Арефьев, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Артем Буторин, командир 127-й гвардейской бригады связи Евгений Гвоздев и командир 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Юрий Пыжик.

Медалью "За трудовые заслуги" отмечена большая группа представителей различных сфер деятельности. В частности, заместитель председателя Национального статистического комитета Жанна Василевская и начальник главного управления демографической статистики и переписи населения этого комитета Татьяна Бабук, тренер-преподаватель по баскетболу Речицкой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Александр Верхотуров, первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, тренер-психолог национальной команды по прыжкам на батуте Ирина Конон.

Ряд деятелей культуры и искусства награжден медалью Франциска Скорины. Среди них профессор кафедры режиссуры Белорусской государственной академии искусств Григорий Боровик, ведущий мастер сцены Нового драматического театра Минска Людмила Баталова, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Александр Казеко.

В соответствии с указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным артистом страны стал художественный руководитель - главный дирижер образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Евгений Довжик, Заслуженными деятелями искусств - преподаватель Гродненского государственного колледжа искусств Николай Бондарчук и заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства и костюма Белорусской государственной академии искусств Александра Дятлова.

Почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" удостоен проректор по научно-методической работе Академии последипломного образования Галина Николаенко. Машинисту горных выемочных машин "Беларуськалия" Виктору Кляйну присвоено почетное звание заслуженного шахтера Беларуси.

Главный тренер мужской национальной команды по гандболу Белорусской федерации гандбола Юрий Шевцов стал заслуженным тренером. Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" получили спортсмены-инструкторы национальной команды по прыжкам на батуте Анна Гончарова и Мария Махаринская, спортсмен-инструктор Спортивного комитета Вооруженных Сил Марина Слуцкая и учащийся Бобруйского государственного училища олимпийского резерва Дмитрий Ходас.-0-

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