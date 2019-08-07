Госпрограмма инновационного развития Беларуси дополнена новыми проектами

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №301 "Об инновационных проектах". Об этом БЕЛТА сообщили в
Документом утверждаются дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект. Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси.
Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ "Борисовский завод "Автогидроусилитель", "Красный пищевик", "Оршанский инструментальный завод", "Барановичский завод станкопринадлежностей".
"Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры", - подчеркнули в пресс-службе.-0-
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