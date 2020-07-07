Госпрограмма инновационного развития дополнена проектами по созданию новых производств

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены дополнения и изменения в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Соответствующий указ №254 подписал 7 июля глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Документом предусматривается корректировка перечня проектов по созданию производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Беларуси. В него включаются 8 проектов, направленных на создание производств нового поколения автомобильных компонентов, керамических изделий, современных технологий в легкой и пищевой промышленности, деревообработке, а также строительство корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Утверждается использование средств инновационных фондов на финансирование проектов в области машиностроения, здравоохранения, сельского хозяйства.

Принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств и выполнения проектов социальной направленности.-0-