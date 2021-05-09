"Госсимволика защищает суверенитет Беларуси" – Лукашенко поздравил соотечественников с Днем герба и флага

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Государственного герба и Государственного флага. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что история создания первых символов белорусской государственности неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. "С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной - основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сегодня государственная символика защищает суверенитет Беларуси, объединяя всех нас в стремлении сберечь жизненный уклад, исконные традиции и героическое прошлое".

Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества.

Поздравление Президента Беларуси с Днем Государственного герба и Государственного флага

Дорогие белорусы!

Поздравляю вас с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Современные герб, флаг и гимн объединяют судьбы разных поколений белорусов, воплощают в себе многовековой опыт государственного строительства, являются ориентиром на будущее родной страны - мирной, сильной и суверенной.

История создания наших первых символов государственности неразрывно связана с советской эпохой, подарившей народам законное право на самоопределение. С их обретением мы, белорусы, состоялись как нация, вместе с братскими республиками прошли великий путь от белорусской народности до народа-победителя, стали страной - основательницей ООН, обрели статус полноправного участника международных отношений и, невзирая на беспрецедентное внешнее давление, сохранили свою независимость.

Сегодня государственная символика защищает суверенитет Беларуси, объединяя всех нас в стремлении сберечь жизненный уклад, исконные традиции и героическое прошлое.

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, радости, благополучия и новых достижений во славу Отечества.

Александр Лукашенко. -0-