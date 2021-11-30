Государственных наград и Благодарностей Президента удостоены работники прокуратуры

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград и Благодарностей Президента Беларуси удостоены семеро работников прокуратуры. Соответствующие указ и распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

На основании указа за многолетний плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личные заслуги в обеспечении законности, укреплении правопорядка и борьбе с преступностью орденом "За службу Родине" ІІІ степени награжден начальник управления собственной безопасности Генеральной прокуратуры Валерий Куликович. Медали "За трудовые заслуги" удостоены старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Дарья Жук, заместитель начальника отдела прокуратуры Минска по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Людмила Иваненко и прокурор отдела государственного обвинения управления Генеральной прокуратуры по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам Александр Король.

В соответствии с распоряжением главы государства за многолетний плодотворный труд, высокие показатели в служебной деятельности по обеспечению законности, укреплению правопорядка и борьбе с преступностью Благодарность Президента Беларуси объявлена старшему прокурору управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Анатолию Годуну, заместителю начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Павлу Елисееву и заместителю начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Михаилу Шестопалову.-0-