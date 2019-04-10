Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин, налогов при ввозе легкового автомобиля. Это предусмотрено указом №140 "О возмещении таможенных пошлин, налогов", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Документом предусматривается возмещение из республиканского бюджета 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Беларуси одного легкового автомобиля в течение года, лицам, имеющим инвалидность I либо II группы, а также многодетным семьям.
Данная мера направлена на оказание социальной государственной поддержки указанным категориям граждан, среди которых имеется значительное число малообеспеченных.-0-
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