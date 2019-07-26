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Государство продает свою долю в "Белвесте", будет создан одноименный холдинг

Президент 26.07.2019 | 14:37

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящаяся в республиканской собственности доля Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности в уставном фонде СООО "Белвест" в размере 55% отчуждается ООО "Группа Белвест". Соответствующий указ №278 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Доля будет отчуждена в трехмесячный срок по рыночной стоимости и на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи.

Обязательством ООО "Группа Белвест" после приобретения доли концерна "Беллегпром" является создание холдинга "БЕЛВЕСТ". В его состав войдут управляющая компания холдинга ООО "Группа Белвест", СООО "Белвест", общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий".

ООО "Группа Белвест" также необходимо будет инвестировать по 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО "Белвест" не менее Br30 млн для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО "Белвест" на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.

Указ принят в целях развития кожевенно-обувной отрасли страны и СООО "Белвест", в том числе путем внедрения на предприятии современных технологий при производстве обуви.-0-

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