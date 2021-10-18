Губернаторы дистанционно доложат Лукашенко о ситуации с COVID-19

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости 19 октября состоится большое совещание по ситуации с COVID-19 в Беларуси. Это мероприятие станет началом анонсированной ранее главой государства соответствующей тематической недели, сообщает БЕЛТА.

Предстоит подробный анализ обстановки в каждом из регионов. "По видеосвязи доложат губернаторы, в областные студии пригласят и всех ответственных по отрасли. И, конечно, общая оценка обстановки от Минздрава - в Минске в зале совещаний соберут отраслевое руководство, уполномоченных по регионам, специалистов и экспертов от медицины", - информируют авторы Telegram-канала "Пул Первого".-0-