Хотят избавиться от конкурентов. Лукашенко назвал истинные причины давления Запада на Turkish Airlines

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящей причиной претензий Запада к авиакомпании Turkish Airlines является стремление избавиться от конкурентов. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался ситуации вокруг авиакомпании Turkish Airlines, которую Запад обвинил в сопричастности к миграционному кризису у границ Беларуси и Евросоюза и пригрозил за это введением ограничений.

"Турецкие авиалинии" - это очень мощная авиационная компания в мире, конкурент самым сильным авиакомпаниям из Франции, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки. Это сильный конкурент для них. Поэтому надо как-то придавить эту компанию. Придумали причину - беженцы", - высказал свою точку зрения по данному вопросу Президент.

По его словам, пандемия коронавируса значительно усилила конкуренцию среди авиакомпаний. "Там, на Западе, аэропорты были закрыты и авиакомпании приостановили полеты. Некоторые вообще исчезли, - пояснил белорусский лидер. - А те, которые есть, получают многомиллиардные дотации в Германии, Франции, Великобритании, США. И им нужно остановить развитие турецкой авиакомпании. То есть они перешли к сдерживанию вашей Turkish Airlines. Если они мягкой силой не остановят ее, посмотрите, они перейдут к введению санкций против вашей компании - как к "Белавиа".

"Словом, они развалили и уничтожили собственные компании из-за своей непродуманной, мягко говоря, политики. Теперь хотят точно так опустить своих конкурентов, в том числе вашу компанию", - подытожил Александр Лукашенко.-0-