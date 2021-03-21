"Иди и смотри!" - Лукашенко обратился к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма

21 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства заявил, что в этот памятный вечер накануне очередной годовщины хатынской трагедии он хочет обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, но такие, к сожалению, есть в современной Беларуси, отметил Президент.

"Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм "нес на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права, - сказал Александр Лукашенко. - Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу‚ Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег".

Смотреть на эти памятники и мемориалы, подчеркнул глава государства, надо глазами ребенка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков.

"Иди и слушай Хатынский колокол, в звоне которого воедино слились детские крики, материнский плач и горькая отцовская скорбь миллионов белорусов, испытавших нечеловеческие страдания, но не покоренных и не побежденных. Мы это должны с вами помнить всегда и не бояться в великие праздники, какая бы беда ни нахлынула на нас (пандемия ковид или прочие болезни), приходить в светлый День Победы и отдавать должное им, которые погибли ради нас. Потому что, если бы они не погибли, нас бы не было, - заявил Президент. - И пусть эти голоса из прошлого каждому поколению напоминают о том, как хрупок мир, как ценна человеческая жизнь и как легко все это потерять. И пока звучит этот колокол, Беларусь помнит".

Александр Лукашенко добавил, что белорусам никогда не забыть страшные страницы истории Великой Отечественной войны. "Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним, и в этом наша сила, - сказал он. - Вечная память убитым, замученным и растерзанным".

Глава государства предложил склонить головы и почтить их минутой молчания.-0-