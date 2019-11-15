Инвесторы озвучили требования по дрожжевому заводу в Слуцке. Лукашенко решил лично разобраться в вопросе

15 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Вопросы функционирования предприятий дрожжевой отрасли обсуждены сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В последний раз ситуация в дрожжевой отрасли на уровне главы государства обсуждалась в 2018 году - в феврале Александр Лукашенко посетил Слуцкий дрожжевой завод, в декабре речь о нем зашла уже на совещании Президента с руководством Совета Министров, где рассматривалась работа государственных предприятий.

Во время совещания

"Сегодня мы рассмотрим один из вопросов, который, к сожалению, приходится выносить на уровень Президента, но который должен был быть давно решен в правительстве", - начал совещание Александр Лукашенко с замечания Совмину.

В сфере есть незадействованные резервы

За прошедшее время дрожжевой завод в Слуцке, в который было вложено около 37 млн евро, в том числе 10 млн евро германских инвестиций, нарастил свои производственные мощности. Сейчас они составляют 20 тыс. т продукции в год. Мощности завода позволяют нарастить производство до 70 тыс. т. Кроме того, в стране работают дрожжевой комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах. Они могут ежегодно производить 15,1 тыс. т продукции. Емкость же белорусского рынка прессованных дрожжей составляет 7,7 тыс. т.

"Как мне докладывают, потребность внутреннего рынка республики в прессованных дрожжах полностью обеспечена за счет отечественного производства. Наша дрожжевая продукция также поставляется на экспорт, в том числе в страны Европейского союза", - отметил Президент.

Однако в этой сфере, считает глава государства, до сих пор есть незадействованные резервы роста. Кроме традиционного хлебопечения дрожжи могут применяться и в медицине, и в животноводстве, заметил Александр Лукашенко. "Хотелось бы сегодня обсудить вопросы эффективности дрожжевой отрасли и направления ее дальнейшего развития", - добавил он.

Это наши предприятия, и мы должны беспокоиться о них

При этом Президент, чтобы не было "всякого рода темноты и конспирологии", не стал утаивать существующие нюансы, которые и являются поводом для проведения совещания.

"Сегодня немцы якобы требуют, чтобы мы закрыли все наши производства дрожжевой отрасли и оставили одно предприятие для работы на белорусском рынке. Примерно такое требование. И якобы оно основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод, - пояснил глава государства. - И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр, что мы обещали и если это не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в третью мировую".

Перед совещанием договор с инвесторами был проанализирован в Администрации Президента. Оказалось, что в документе не содержалось соответствующих требований и положений. По словам Александра Лукашенко, такого и быть не могло. "А если было - то это дурь полная со стороны наших чиновников, - заявил он. - Тем не менее давайте в этом разберемся. Если мы что-то обещали, особенно иностранным инвесторам, это свято должно исполняться. Если нет, то в сложившейся ситуации давайте найдем нормальный выход из положения, потому что это два наших предприятия, не важно, кто туда инвестировал - немцы, белорусы, русские или украинцы. Это уже наши предприятия, и мы должны беспокоиться об их функционировании. Но не об одном за счет другого. И главное - это люди, которые работают и там, и здесь. В подавляющем большинстве это белорусы".

Заместитель премьер-министра Владимир Дворник охарактеризовал Президенту работу белорусских дрожжевых предприятий. По его словам, завод в Слуцке на 75% принадлежит инвесторам из Германии, остальная часть - белорусская. На предприятии работают 79 человек, средняя заработная плата там превышает Br1,4 тыс. Для сравнения: численность сотрудников на дрожжевом комбинате в Минске 150 человек, средняя зарплата здесь почти Br850, в ошмянском филиале работают 64 человека, средняя зарплата составляет Br582.

Владимир Дворник

В январе-сентябре этого года потребность внутреннего рынка в дрожжевой продукции была примерно поровну закрыта минским и слуцким заводами.

Главное - сделать как лучше для страны и людей

Как стало известно после совещания, у Президента обсуждались разные варианты развития событий. Причем к единому мнению прийти пока не удалось. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала, что идей, как поступить с дрожжевыми предприятиями, было немало, а каждый госорган видел ситуацию по-своему: одни предлагали объединить предприятия, другие - перепрофилировать минский комбинат, третьи считали возможным закрыть его, рассматривались и другие варианты.

В то же время все участники совещания согласились, что сегодня дрожжевой комбинат в Минске - хорошее производство, способное создавать конкуренцию современному заводу в Слуцке еще ни один год. Президент подчеркнул, что взять и закрыть комбинат и его ошмянский филиал не выход, тем более это идет в разрез с социально ориентированной политикой в стране.

Александр Лукашенко назначил "хозяевами ситуации" мэра Минска Анатолия Сивака и губернатора Гродненской области Владимира Кравцова. Им поручено просчитать разные варианты развития событий и, исходя из государственных интересов, принять решение и направить его Президенту. Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, сделать как лучше для страны и людей.

Отдельное внимание глава государства уделил развитию экспорта. Предполагалось, что именно на это, напомнил он, и будет ориентирован завод в Слуцке. Однако работа в этом направлении ведется слабо. Получается, инвесторы не до конца выполняют свои обязательства, констатировал Президент.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак после совещания рассказал журналистам, что столичный дрожжевой комбинат демонстрирует с точки зрения экономических показателей более эффективную работу. "Его деятельность является рентабельной, предприятие финансово устойчиво", - обратил он внимание. Однако его дальнейшее развитие на нынешних площадях в столице, по словам мэра, не представляется возможным.

Анатолий Сивак пояснил, что по генплану развития Минска зона, где располагается дрожжевой комбинат, является общественной и не предполагает развитие промпроизводства. "Наличие в таких зонах любого производства возможно, но его развитие - нет. Если вы задумаете реконструкцию или модернизацию производства, вам не будут выданы разрешительные документы, - отметил Анатолий Сивак. - То есть вложение средств в эту площадку противоречит генплану и одновременно является рисковым делом, потому что в любой момент может быть реализовано требование генплана, и тогда придется снести то, что модернизировали".-0-