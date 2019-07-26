Инвестпроект на Br100 млн планируется реализовать на Новополоцком заводе белково-витаминных концентратов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвестиционный проект на сумму Br100 млн планируется реализовать на базе РУП "Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов". Соответствующий указ №280 подписал 26 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Документом предусматривается, что до 1 января 2024 года на базе имущественного комплекса РУП "Новополоцкий завод БВК" будут созданы новые производства малотоннажной химии и нефтехимии. Для реализации проекта будет подписан инвестиционный договор между новополоцким обществом с ограниченной ответственностью "Интерсервис" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия.-0-
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