Исключена двойная ответственность за несвоевременное перечисление в бюджет дивидендов по госакциям

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №5, которым вносятся изменения в декрет №3 от 20 марта 1998 года "О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в
Необходимость принятия документа обусловлена существованием двойной ответственности хозяйственных обществ в случае, если они несвоевременно перечисляли в бюджет дивиденды, начисленные на принадлежащие государству акции. За просрочку таких платежей налоговые органы в бесспорном порядке взыскивали основную сумму платежа, штраф в размере 10% от причитающейся основной суммы платежа вне зависимости от суммы уплаченных дивидендов, а также пеню.
Согласно принятому декрету, отменяется штраф за несвоевременное перечисление дивидендов с сохранением при этом положения о взыскании в бесспорном порядке не уплаченных в установленный срок сумм дивидендов (или их остатков в случае неполной уплаты) и пеней на эту сумму.
Кроме того, предусматривается исключение отдельных норм законодательства, утративших свою актуальность.-0-