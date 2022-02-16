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16 февраля 2022, 07:00

"Искренний и открытый разговор". Лукашенко назвал единственный путь для возобновления отношений с Литвой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Литвы с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства. Об этом БЕЛТА сообщили пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние, - говорится в поздравлении. - Белорусы и литовцы - братские народы, близость которых кроме географического соседства определяет совместная многовековая история".

Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор - это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.

"Наш опыт красноречиво свидетельствует, что в периоды конструктивных политических отношений нам удавалось добиться значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Знаю, литовцы поддерживают Беларусь, которая идет по пути мира и эволюционного развития. Верю, в скором времени литовский народ реализует свое конституционное право, что позволит справиться с трудностями, которые мешают нам сегодня развивать эффективное взаимодействие".

Президент пожелал дружественному народу Литвы мирного неба, скорейшего преодоления внутренних противоречий и созидательной работы на пользу своему Отечеству.-0-

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