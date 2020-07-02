Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности - Лукашенко

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вспоминая героев войны, мы всегда говорим об их мужестве и готовности отдать жизнь за Родину. И понимаем, что испытания Великой Отечественной войны пробудили в народе невиданные ранее силы. Но взрастила их многовековая история несвободной жизни наших далеких предков", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что истоки независимости белорусского государства берут начало в седой древности, в глубине веков: они - в стремлении Полоцкого княжества к политической и экономической самостоятельности, в создании на белорусской земле прогрессивного средневекового права, в научных и духовных трудах, в политических успехах соотечественников - ярких представителей разных исторических эпох.

"Но так сложилось, что почти тысячу лет выразителями народной воли на белорусской земле оставались исключительно коронованные особы. И только в XX веке на вечный вопрос "А хто там iдзе?" нашелся судьбоносный ответ. В тяжелейших условиях трех революций, Первой мировой и Гражданской войн на историческую сцену вышел белорусский народ - мудрый и выносливый, истинный защитник и хранитель Родины. Народ, который де-факто и был хозяином своей земли, потому что во времена всех войн и сражений (который было немало) самоотверженно вставал на защиту своей Родины и всегда знал, кто ее враг. Даже не имея политической самостоятельности, веками живя в условиях культурной, конфессиональной и политической экспансии, сумел сберечь свою этническую самобытность и традиции", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что это и есть независимость - внутренняя свобода, которая живет в сердце. По его словам, она и помогает человеку сохранить связь с предками, родной землей, сберечь национальную идентичность, веру и язык. "Именно сердцем белорусский народ всегда выбирал исторический путь и тем самым доказал, что достоин суверенного права вершить свою судьбу", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сегодня белорусы самостоятельно строят независимую на международной политической арене страну. "Страну современную и уникальную в своем сочетании западно- и восточноевропейской культур. Они - наше общее историческое наследие, - подчеркнул он. - То, что за годы независимости мы сумели сохранить в обществе гармонию разных традиций и языков, научились принимать и ценить достижения разных исторических эпох, уважать конфессиональный выбор друг друга, говорит о национальной и политической зрелости нашего народа. То есть мы готовы окончательно построить нашу независимую страну".

Александр Лукашенко добавил, что многовековая история страны предопределила духовную близость белорусов с братскими народами, внешнеэкономическую и внешнеполитическую многовекторность. "Мы являемся не только историческим, но и современным центром Европы. За четверть века мы сформировались в культурно и духовно единый, независимый белорусский народ", - констатировал глава государства.-0-