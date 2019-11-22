Итог президентского совещания по АПК Витебской области: никаких надстроек и возможность приватизации

22 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по развитию АПК Витебской области, где в настоящее время имеется ряд существенных проблем. Предлагалось создать в области суперкрупный холдинг, однако глава государства потребовал "идти от земли" и грамотно развивать уже имеющиеся интеграционные структуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подробно интересовался результатами работы уже имеющихся в области холдингов в аграрной сфере, однако во многом разговор касался именно решения долговой проблемы. Глава государства в первую очередь связывает это с безалаберным подходом.

"Слушайте мое решение: холдинги, которые вы создали, будут существовать. Я не против, что будете расширять их территориально за счет хозяйств. Хозяйства эти сохраняют свою экономическую состоятельность. Больше получил - твое, меньше - ничего не будет. Организационно, дисциплинарно, хоть в тюрьму их сажай - тех, кто плохо работают. По долгам решим вопрос. Выше их (существующих интеграционных структур-холдингов. - Прим. БЕЛТА) никаких надстроек не будет. На этом этапе ничего не будет", - подчеркнул Президент.

"Никаких надстроек. Что касается долгов и прочего, если даже мы их отсрочим, но каждый год кровью и потом вы будете зарабатывать деньги и докладывать о каком-то приросте. Это касается и Могилевской, и Гомельской областей, и других. Дурницы, мужики, больше не будет", - сказал глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко предложил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать. "Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку", - сказал белорусский лидер.

"Но за все ответственны прежде всего руководители хозяйств и председатели райисполкомов. До нового года, Владимир Андреевич (вице-премьер Владимир Дворник. - Прим. БЕЛТА), с губернатором садитесь, и Анфимов, помощник (по Витебской области. - Прим. БЕЛТА), решите все кадровые вопросы по этим интеграционным структурам. Думаю, что нам надо будет встретиться в Минске и принять окончательное решение. Но до принятия решения вы мне дайте всю информацию. Где нужно, перепроверьте и проконтролируйте", - поручил Президент.

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Для решения проблем в АПК Витебской области предлагается создать суперкрупный холдинг "Я ознакомился с проектом указа. Основные положения предусматривают радикальную перестройку всей системы управления агропромышленным комплексом Витебской области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории", - сказал глава государства.

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