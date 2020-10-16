Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 октября 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:42 "Школа лидера" для студенческого актива стартовала в ГрГУ имени Янки Купалы Регионы
19:37 В Италии число новых случаев заражения COVID-19 за сутки превысило 10 тыс. В мире
19:31 На "Гронитексе" завершается монтаж новой линии котонизации Регионы
19:17 Белорусский велогонщик Александр Рябушенко выступит в "Вуэльте Испании" Спорт
19:13 Свыше 39 млн человек в мире заразились COVID-19 В мире
19:10 Слуцкий пояс передан в дар Всехсвятскому приходу Общество
19:06 Роль педагога при дистанционном обучении усиливается Регионы
18:50 В Минске задержан закладчик психотропов - до этого он изготовил и бросил из окна коктейль Молотова Происшествия
18:36 В Новогрудском районе следователи выясняют обстоятельства убийства 46-летней женщины Происшествия
18:33 ФОТОФАКТ: "Ритм" и "Текстильщик" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женщин Спорт
18:26 Итальянец Диего Улисси выиграл 13-й этап "Джиро д'Италия" Спорт
18:26 ФОТОФАКТ: Экспозиция "Кто ты, народ рома?" открылась в музее истории ВОВ Культура
18:25 Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ Президент
18:20 В Мозыре главбух автошколы 5 лет начисляла себе двойную зарплату Происшествия
18:11 Ученые НАН и ГГУ будут создавать новые керамические материалы и вакуумно-плазменные технологии Технологии
18:04 Госстандарт запретил реализацию модели газовых счетчиков из-за массовых поломок Регионы
18:02 Два подростка пострадали в ДТП под Брестом Происшествия
18:01 Экс-президенту Франции предъявлено обвинение в создании преступной группировки В мире
17:58 Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания Общество
17:53 Футболисты "Слуцка" победили "Минск" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17:46 Более 87% учащихся учреждений общего среднего образования посещают занятия Общество
17:38 Тепло подают в жилые дома Гомеля Регионы
17:35 Налоговая инспекция выявила нарушения в работе такси в Бобруйске Регионы
17:15 В выходные ГАИ усилит контроль на автодороге М1 Общество
17:15 "Белтаможсервис" получил сертификат на воздушные перевозки Экономика
17:09 Обвиняемого в сопротивлении сотрудникам милиции велосипедиста приговорили к двум годам колонии Происшествия
17:06 Под Новогрудком легковушка сбила сидящего на дороге мужчину Происшествия
16:50 Мусоровоз с краном-манипулятором презентовали в Могилеве Регионы
16:49 Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ Общество
16:47 В Мытищах около 2,4 тыс. человек эвакуированы из-за возгорания в ТЦ В мире
Все новости
Все новости
Президент
16 октября 2020, 18:25

Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ

Фото из архива
Фото из архива

Прошедшая неделя для журналистов президентского пула - впрочем, как и всегда - выдалась разнообразной. В понедельник у главы государства обсуждали новый Налоговый кодекс, на следующий день Александр Лукашенко посетил картофельное поле под Толочином, а в четверг встретился с генеральным секретарем ОДКБ. Чем запомнились эти мероприятия - в нашем материале.

Понедельник, 12 октября. "Освежить" Налоговый кодекс

В первый день рабочей недели во Дворец Независимости прибыли первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Они должны были озвучить Президенту свои предложения по развитию налоговой системы в Беларуси.

Любопытно, что глава государства, прежде чем приступить к теме совещания, высказался о своих полномочиях. Это была небольшая, но о многом говорящая прелюдия к основному разговору. "Правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти", - сказал Александр Лукашенко.

Касаясь развития налоговой системы, Президент заявил, что Налоговый кодекс нужно "освежить" - так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. "Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше будет работы, поскольку и изменений будет меньше, но это надо делать, - подчеркнул глава государства.

Позже министр по налогам и сборам рассказал журналистам, что подготовка предложений по изменению законодательства займет 6-8 месяцев. Обновленный Налоговый кодекс должен вступить в силу с 2022 года. По словам Сергея Наливайко, налоговое законодательство не претерпит существенных изменений, а скорее будет усовершенствовано. Иными словами, его хотят сделать еще более простым для понимания и использования, а также более справедливым.

"Мы постараемся реализовать эти подходы через повышение цифровизации налоговой системы, через повышение электронного взаимодействия налоговой службы с субъектами хозяйствования и гражданами", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменения ставок отдельных налогов или объединения некоторых платежей, министр не исключил такой возможности. "Наверное, какие-то платежи будут объединены. Может быть, устранены. Но сегодня могу говорить только в предположительном ключе, потому что необходимо проработать, как и что", - отметил он.

Вторник, 13 октября. "Сложный год, но урожайный"

Во вторник главу государства уже встречали под Толочином. Посещая этот регион, он ознакомился с перспективами развития картофелеводства в стране.

Президент посетил Толочинский консервный завод. Здесь в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Завод известен своей урожайностью: если в среднем по Беларуси она около 300 ц/га, то здесь - почти 500 ц/га.

Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. Как отметил директор предприятия Анатолий Анюховский, на таких работниках лежит практически все, в сезон они работают без выходных. "Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне", - заявил он.

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми", - заявил Александр Лукашенко.

Президенту также рассказали, каким получился урожай зерновых в Беларуси в этом году. Цифры озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. По его словам, в этом году собрано 10,3 млн т зерна.

"Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,37 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 ц/га меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна", - сказал Иван Крупко.

Он добавил, что этот результат немного недотягивает до поставленной задачи - собрать урожай зерновых не менее 10,5 млн т. В то же время глава государства отметил, что и достигнутые цифры тоже неплохие: более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

"Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам", - заявил Александр Лукашенко.

На картофельном поле Президенту рассказали и о новых сортах картофеля. Например, сейчас белорусские селекционеры работают над выведением клубней с фиолетовой мякотью.

Визит на завод, конечно, не мог обойтись без дегустации. Тем более предприятие занимается не только картофелем: здесь выращивают ягоды, орехи, фрукты и овощи. Были и киви по-белорусски - актинидия, по вкусу напоминающая крыжовник, и японская айва, или хеномелес, - та еще, как выяснилось, кислятина. На заводе рассказали, что добавление этого плода делает незабываемым вкус шашлыка.

Четверг, 15 октября. "Теперь мы поняли, что такое это ОДКБ"

В четверг Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Белорусский генерал уже практически год руководит организацией, поэтому в первую очередь Президент поинтересовался о личном: "Прижился, не прижился? Желательно, чтобы не очень прижился, но чтобы комфортно было работать".

"Прижился нормально, но оставаться не собираюсь", - ответил Станислав Зась.

"Какое оставаться? Это исключено!" - заявил глава государства.

"Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно, как могу, и вернусь", - заверил генсек ОДКБ.

Во время встречи Александр Лукашенко отметили, что мир сейчас переживает непростой период. Эти события, в том числе в Беларуси, прогнозировались ранее, заявил Президент.

"Прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси "особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало". "Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений", - заявил Президент.

ОДКБ же глава государства считает важной организацией, которую необходимо развивать. "События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна", - сказал он.

Президент напомнил: несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если это кому-то будет не с руки, мы все равно будем работать", - заявил глава государства.

Сейчас идет подготовка сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она запланирована на 2 декабря, и провести ее рассчитывают в Москве. До этого, 17 ноября, должен собраться Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ, на 1 декабря намечены встречи министров обороны и иностранных дел.

К подписанию главами государств готовятся 17 документов, в том числе декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, соглашение по вопросам обеспечения деятельности войск, протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности. Планируется, что в Москве также будет утверждена антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

А что еще? Звонок Рахмону, юбилей на "Гомсельмаше" и перестановки в судах

На этой неделе Александр Лукашенко также созвонился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, поздравив его с победой на прошедших выборах. Как рассказали в пресс-службе главы белорусского государства, президенты в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуацию в мире. Они подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

14 октября страна отмечала День матери. Белорусок с этим праздником по традиции поздравил и Александр Лукашенко: "Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям".

Особые слова признательности Президент адресовал многодетным матерям: "Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах".

На следующий день 90-летний юбилей отпраздновал завод "Гомсельмаш". Глава государства адресовал коллективу предприятия свое поздравление. "За девять десятилетий "Гомсельмаш" прошел огромный путь. Он рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы. И сегодня благодаря уму и таланту многих поколений машиностроителей превратился в настоящего гиганта, задающего тренды не только на отечественном, но и мировом рынке", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На неделе Президент также подписал несколько документов, один из них - указ о назначении и освобождении судей. В частности, глава государства назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача - заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар - заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева - первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую - заместителем председателя этого суда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко назначил нового судью Верховного суда
Фото из архива Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Беларуси Валерия Иванова
Во время встречи Лукашенко: у нас спокойная страна, но в Минске никак не можем подумать, как жить дальше
Во время встречи Лукашенко: ОДКБ - важная организация, которую необходимо развивать
Фото из архива "Настоящий гигант, задающий тренды" - Лукашенко поздравил "Гомсельмаш" с 90-летием
Фото из архива Лукашенко отметил вклад работников фармпромышленности в сохранение и укрепление здоровья нации
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Сельхозорганизации убрали картофель с 92,3% площадей
Учение ОДКБ стало шагом к повышению региональной и международной безопасности - Хренин
Топ-новости
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Роботизированный комплекс "Вистл" успешно прошел первые стрельбовые испытания
Белорусские боксеры выиграли шесть золотых наград на турнире памяти Владимира Ботвинника
До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 17 октября
"Великий камень" назван в рейтинге Financial Times лучшей особой экономической зоной "Пояса и пути"
В Беларуси выздоровели и выписаны 78 990 пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.