Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ

Прошедшая неделя для журналистов президентского пула - впрочем, как и всегда - выдалась разнообразной. В понедельник у главы государства обсуждали новый Налоговый кодекс, на следующий день Александр Лукашенко посетил картофельное поле под Толочином, а в четверг встретился с генеральным секретарем ОДКБ. Чем запомнились эти мероприятия - в нашем материале.

Понедельник, 12 октября. "Освежить" Налоговый кодекс

В первый день рабочей недели во Дворец Независимости прибыли первый вице-премьер Николай Снопков, министр финансов Юрий Селиверстов и министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Они должны были озвучить Президенту свои предложения по развитию налоговой системы в Беларуси.

Любопытно, что глава государства, прежде чем приступить к теме совещания, высказался о своих полномочиях. Это была небольшая, но о многом говорящая прелюдия к основному разговору. "Правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с Президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от Президента на все уровни власти", - сказал Александр Лукашенко.

Касаясь развития налоговой системы, Президент заявил, что Налоговый кодекс нужно "освежить" - так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. "Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу. Там, конечно, меньше будет работы, поскольку и изменений будет меньше, но это надо делать, - подчеркнул глава государства.

Позже министр по налогам и сборам рассказал журналистам, что подготовка предложений по изменению законодательства займет 6-8 месяцев. Обновленный Налоговый кодекс должен вступить в силу с 2022 года. По словам Сергея Наливайко, налоговое законодательство не претерпит существенных изменений, а скорее будет усовершенствовано. Иными словами, его хотят сделать еще более простым для понимания и использования, а также более справедливым.

"Мы постараемся реализовать эти подходы через повышение цифровизации налоговой системы, через повышение электронного взаимодействия налоговой службы с субъектами хозяйствования и гражданами", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменения ставок отдельных налогов или объединения некоторых платежей, министр не исключил такой возможности. "Наверное, какие-то платежи будут объединены. Может быть, устранены. Но сегодня могу говорить только в предположительном ключе, потому что необходимо проработать, как и что", - отметил он.

Вторник, 13 октября. "Сложный год, но урожайный"

Во вторник главу государства уже встречали под Толочином. Посещая этот регион, он ознакомился с перспективами развития картофелеводства в стране.

Президент посетил Толочинский консервный завод. Здесь в последние годы осваивают современные технологии выращивания, переработки и закладки на хранение картофеля. Завод известен своей урожайностью: если в среднем по Беларуси она около 300 ц/га, то здесь - почти 500 ц/га.

Побывав на пахотных землях предприятия, Александр Лукашенко ознакомился с организацией уборки картофеля, работой белорусской техники. Президент также пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. Как отметил директор предприятия Анатолий Анюховский, на таких работниках лежит практически все, в сезон они работают без выходных. "Мы со всем справимся. С этим народом не справиться нельзя. Люди от земли, работают искренне", - заявил он.

"Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы были бы самыми богатыми", - заявил Александр Лукашенко.

Президенту также рассказали, каким получился урожай зерновых в Беларуси в этом году. Цифры озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко. По его словам, в этом году собрано 10,3 млн т зерна.

"Мы получили 8,1 млн т колосовых, 838 т крестоцветных и кукурузы получим 1,37 млн т, хоть в этом году урожайность примерно на 15 ц/га меньше. В целом будет 10,3 млн т зерна", - сказал Иван Крупко.

Он добавил, что этот результат немного недотягивает до поставленной задачи - собрать урожай зерновых не менее 10,5 млн т. В то же время глава государства отметил, что и достигнутые цифры тоже неплохие: более тонны зерна на каждого жителя Беларуси.

"Дай бог, чтобы каждый год мы работали так, как в этом. Сложный год, но тем не менее он относительно урожайный по всем культурам", - заявил Александр Лукашенко.

На картофельном поле Президенту рассказали и о новых сортах картофеля. Например, сейчас белорусские селекционеры работают над выведением клубней с фиолетовой мякотью.

Визит на завод, конечно, не мог обойтись без дегустации. Тем более предприятие занимается не только картофелем: здесь выращивают ягоды, орехи, фрукты и овощи. Были и киви по-белорусски - актинидия, по вкусу напоминающая крыжовник, и японская айва, или хеномелес, - та еще, как выяснилось, кислятина. На заводе рассказали, что добавление этого плода делает незабываемым вкус шашлыка.

Четверг, 15 октября. "Теперь мы поняли, что такое это ОДКБ"

В четверг Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Белорусский генерал уже практически год руководит организацией, поэтому в первую очередь Президент поинтересовался о личном: "Прижился, не прижился? Желательно, чтобы не очень прижился, но чтобы комфортно было работать".

"Прижился нормально, но оставаться не собираюсь", - ответил Станислав Зась.

"Какое оставаться? Это исключено!" - заявил глава государства.

"Срок мне отмерен, я отработаю добросовестно, как могу, и вернусь", - заверил генсек ОДКБ.

Во время встречи Александр Лукашенко отметили, что мир сейчас переживает непростой период. Эти события, в том числе в Беларуси, прогнозировались ранее, заявил Президент.

"Прогноз мой оказался на 100% точным - и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать. К сожалению, наши западные, как принято говорить, партнеры, уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Беларуси "особо не напрягаются в этом плане, хотя приятного тут мало". "Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений", - заявил Президент.

ОДКБ же глава государства считает важной организацией, которую необходимо развивать. "События у нас в августе и реакция, прежде всего, России на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и нам ее надо развивать. В разговоре с Путиным я как раз сказал об этом: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна", - сказал он.

Президент напомнил: несколько лет назад в Беларуси была принята новая военная доктрина, в ней учтены такие явления, как гибридная война и цветная революция. "Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы были вынуждены реагировать, в том числе демонстрировать силу. Мы посмотрели весь наш западный регион, пристрелялись, говоря по-военному, наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить. Поэтому ОДКБ быть, мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если это кому-то будет не с руки, мы все равно будем работать", - заявил глава государства.

Сейчас идет подготовка сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она запланирована на 2 декабря, и провести ее рассчитывают в Москве. До этого, 17 ноября, должен собраться Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ, на 1 декабря намечены встречи министров обороны и иностранных дел.

К подписанию главами государств готовятся 17 документов, в том числе декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства, соглашение по вопросам обеспечения деятельности войск, протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности. Планируется, что в Москве также будет утверждена антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

А что еще? Звонок Рахмону, юбилей на "Гомсельмаше" и перестановки в судах

На этой неделе Александр Лукашенко также созвонился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, поздравив его с победой на прошедших выборах. Как рассказали в пресс-службе главы белорусского государства, президенты в разговоре затронули широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуацию в мире. Они подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

14 октября страна отмечала День матери. Белорусок с этим праздником по традиции поздравил и Александр Лукашенко: "Самая святая миссия на Земле - материнство. Это великое счастье - дарить жизнь и видеть свое продолжение в следующих поколениях. Это настоящий подвиг, который женщина совершает с огромной любовью, терпением и нежностью, посвящая всю свою жизнь детям".

Особые слова признательности Президент адресовал многодетным матерям: "Благодаря вам продолжается наша история и мы с уверенностью смотрим в будущее Беларуси. Государство всегда будет оказывать поддержку вашим семьям, создавать лучшие условия для женщин, которые растят детей и активно реализуют себя в социальной и профессиональной сферах".

На следующий день 90-летний юбилей отпраздновал завод "Гомсельмаш". Глава государства адресовал коллективу предприятия свое поздравление. "За девять десятилетий "Гомсельмаш" прошел огромный путь. Он рос и развивался вместе со страной, способствовал переводу сельскохозяйственной отрасли на промышленные рельсы, помогал народному хозяйству возродиться из пепла после войны, обеспечивал развитие агропромышленного комплекса в последующие годы. И сегодня благодаря уму и таланту многих поколений машиностроителей превратился в настоящего гиганта, задающего тренды не только на отечественном, но и мировом рынке", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На неделе Президент также подписал несколько документов, один из них - указ о назначении и освобождении судей. В частности, глава государства назначил Игоря Любовицкого судьей Верховного суда, освободив его от должности судьи Минского городского суда, Андрея Лихача - заместителем председателя Гродненского областного суда, Светлану Гончар - заместителем председателя Минского областного суда, Сергея Николаева - первым заместителем председателя Минского городского суда, а Ольгу Ромашевскую - заместителем председателя этого суда.-0-