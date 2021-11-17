Итоги разговора Лукашенко с Меркель: проблема беженцев выносится на уровень Беларуси и ЕС

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, как и было договорено ранее, состоялся сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Касался разговор, как известно, ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились Президент Беларуси и и.о. канцлера Германии о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", - рассказали в пресс-службе.

Также в разговоре с и.о. канцлера Германии до Президента Беларуси была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.

Договорились Александр Лукашенко и Ангела Меркель и о контактах впредь.-0-