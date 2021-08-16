Из резервного фонда Президента выделят средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.-0-