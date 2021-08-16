Из резервного фонда Президента выделят средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 16 августа 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:20 От рая серфингистов до бухты Кораблекрушений. 5 самых красивых пляжей мира Ссылки на БелТА Плюс
20:19 Беларусь и Польша обсудили обстановку на госгранице Политика
20:15 Красный Крест не намерен сокращать свое присутствие в Афганистане В мире
20:02 В укрепление материальной базы здравниц Брестской области в I полугодии вложено Br3,3 млн Экономика
19:50 Деревянные шпалы загорелись под Гомелем Происшествия
19:36 Число погибших из-за наводнений в Турции возросло до 72 В мире
19:28 Пассажирский самолет Симферополь - Белгород экстренно приземлился в Москве В мире
19:21 Дорожную разметку будут наносить на 14 участках в Минске этой ночью Регионы
19:11 Вудкрофт назвал состав хоккейной сборной Беларуси на олимпийскую квалификацию Спорт
19:01 КГК изучил работу райпо Могилевской области и выявил нарушения правил торговли Регионы
18:54 Утвержден комплекс мер по развитию Полоцкого района до 2025 года Регионы
18:51 Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие Происшествия
18:46 Новый рекорд установили белорусские нефтяники по технологии Plug&Perf на Речицком месторождении Регионы
18:37 Сивец проведет 19 августа личный прием граждан Общество
18:32 Около 438 тыс. экскурсантов посетили экологические объекты Беларуси в 2020 году Общество
18:22 На уборке урожая один молодой водитель перевез более 4 тыс. т зерна Общество
18:18 Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Ратомке Происшествия
18:17 В отношении владельца упавшего дельталета в Витебской области возбуждено уголовное дело Происшествия
18:12 Житель "площади перемен" Латыпов приговорен к 8,5 года колонии Происшествия
18:09 Россельхознадзор разрешил поставки продукции с агрокомбината "Дзержинский" Экономика
18:04 Из резервного фонда Президента выделят средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана Президент
18:02 МИД РФ: посольство России установило рабочие контакты с представителями новых властей в Афганистане В мире
17:50 Военные США застрелили двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула В мире
17:41 Генсек ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана В мире
17:24 Минлесхоз развивает экотуризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств Экономика
17:23 В Японии на месте извержения подводного вулкана появился остров В мире
17:19 БЖД отменяет некоторые поезда региональных линий экономкласса Общество
17:13 МЧС России прогнозирует рост числа лесных пожаров в Якутии В мире
17:08 Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово Общество
17:02 БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании Экономика
Все новости
Все новости
Президент
16 августа 2021, 18:04

Из резервного фонда Президента выделят средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана

Фото из архива
Фото из архива
16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 81 ребенка из Сирии и 23 детей из Узбекистана в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере с этими странами, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.-0-
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Фото AP Лукашенко соболезнует Президенту Ливана в связи с гибелью людей при взрыве резервуара с топливом
Фото AP Лукашенко направил соболезнование в связи с последствиями сильного землетрясения в Гаити
Лукашенко одобрил подходы Минтранса к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров
Лукашенко поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции
"По крайней мере до агрогородков" - Лукашенко наказал транспортникам не забывать о местных дорогах
Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции
Главное
Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции
Лукашенко поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции
Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен почти на 80%
"Щедрая тройка" от Оплати™, или Как заработать, совершая покупки!
Топ-новости
"По крайней мере до агрогородков" - Лукашенко наказал транспортникам не забывать о местных дорогах
Лукашенко одобрил подходы Минтранса к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров
Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд
Минприроды: в Беларуси более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий
Международные отношения стали инструментом разрушения стран и передела мировых ресурсов - Щекин
БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании
Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
Все краски "Азия" в одном месте! Minsk World заморозил цены до конца лета!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672
Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву - Авраменко
Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников 
Зась: обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет 
В Московской области прошла жеребьевка участников конкурсов АрМИ "Танковый биатлон" и "Меридиан"
ГПК выявлены новые свидетельства применения насилия литовской стороной в отношении мигрантов
Пиневич о ситуации в "Лесной поляне": здоровью детей ничего не угрожает
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.