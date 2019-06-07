Из спецфонда Президента направят более Br41 тыс. на поощрение талантливой молодежи

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом БЕЛТА сообщили в
Из средств фонда направят более Br41 тыс. на поощрение 87 представителей талантливой молодежи и четырех творческих коллективов, которые являются победителями международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, циркового и киноискусства.
Принятие документа направлено на оказание адресной поддержки юным дарованиям, создание благоприятных условий для развития их творческого потенциала, стимулирования профессионального роста и становления талантливой молодежи.-0-
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