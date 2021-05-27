Изменен порядок формирования госинвестпрограммы и региональных инвестпрограмм

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым изменяется указ от 5 мая 2006 года № 299 и излагается в новой редакции положение о порядке формирования, утверждения государственной инвестиционной программы, региональных инвестиционных программ и отчетности об их выполнении. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Новой редакцией положения предусмотрены разработка национального инфраструктурного плана как основы планирования строительства капитальных объектов на 5 лет, формирование госинвестпрограммы и региональных инвестиционных программ по принципу среднесрочного планирования бюджета на 3 года, определение механизма и принципов формирования региональных инвестиционных программ.

Корректировка положения проведена для создания комплексной системы планирования строительства объектов, финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов.-0-