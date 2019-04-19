Изменения в Конституцию должны отвечать интересам Беларуси на современном этапе - Лукашенко

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предполагаемая корректировка Основного Закона страны должна отвечать интересам Беларуси и ее граждан на современном этапе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Убежден, что взвешенная и продуманная работа экспертного сообщества приведет к созданию обновленного Закона, отвечающего интересам нашей страны и наших граждан на современном этапе", - заявил глава государства.

По словам Александра Лукашенко, исходя из меняющихся реалий, новых социальных и экономических задач, стоящих перед страной, планомерно проводится работа по совершенствованию законодательства. "Продумывая на перспективу направления развития страны, можем говорить о подготовке изменений в Основной Закон", - сказал он.

Предложениями по корректировке Конституции занимаются судьи Конституционного суда. "Они специалисты высокого класса, на которых большая ответственность за выверенность, актуальность изменений. К решению этой непростой задачи привлечены общественность и ученые, - отметил белорусский лидер. - Недавно мы, можно сказать, вышли на новый этап. Я поручил главе Администрации Президента, основываясь на разного рода предложениях по Конституции, начать новый этап с помощью наших ученых - грамотных людей, представителей общественности. На следующем этапе мы подключим и отдельных членов наших партийных организаций - тех партий, которые реально существуют. Для того, чтобы это был выверенный документ для обсуждения на уровне Президента".

Глава государства констатировал, что в СМИ, интернете постоянно интересуются тем, какие именно произойдут изменения. "Говорить о вариантах не стоит. Это только варианты. Мы еще не выработали даже концепцию изменения Конституции. Она появится тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - подчеркнул белорусский лидер.

Вместе с тем, высказывая личную точку зрения, Александр Лукашенко отметил, что оставить Конституцию в нынешнем виде своему преемнику он не хотел бы: "Я бы не хотел. Да мы и этап тот уже прошли, когда нам нужна была сильная власть - вот такая, как у нас есть. Надо не властью делиться (власть неделима). Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти. Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будет осуществляться по разным направлениям - у нас уже варианты отработаны - тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства".

"Что касается будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам. Я недавно упрекнул правительство: слушайте, люди не видят вас там, на фермах, на полях, - добавил глава государства. - Надо идти туда, заниматься своими функциями. У нас система так выстроена. Пришло время на это посмотреть. И оставить функции и полномочия Президенту те, которые он должен исполнять как глава государства".

"Мы разберемся в новой Конституции вместе с вами, какой она должна быть для наших людей. Но мы не будем рубить страну на части. Вот, полная свобода и ответственности нет... Я, сидя в парламенте, это уже все проходил. Поэтому мы не хотим возвращаться к тому, что было. И то, что не получилось у наших соседей, - нам надо учиться на ошибках других. Придет время, мы вместе с вами сядем за "парту", возьмем ручки и начнем писать наш Основной Закон. Но он будет во многом обновлен. И этот Закон не то что создаст новую какую-то политическую структуру и прочее - он будет продолжением того, что мы с вами сделали", - заключил Александр Лукашенко.-0-